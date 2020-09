Dertien leden van studentenvereniging Navigators positief getest op corona

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij Navigators Studentenvereniging Groningen zijn 13 leden positief getest op het coronavirus. Dat is donderdagavond bekendgemaakt.

Na deze constatering is in samenspraak met de GGD Groningen besloten om alle verenigingsactiviteiten tot nader order af te gelasten. De GGD Groningen is gestart met een bron- en contactonderzoek. Een woordvoerder van de vereniging laat weten de situatie zeer serieus te nemen. Men staat ook in nauw contact met de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de Veiligheidsregio.

Leden van de Navigators worden actief op de hoogte gehouden van de situatie.