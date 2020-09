Derde verdachte voetbalrellen in Ellebogenbuurt opgepakt

nieuws

Foto: café Mulder

De politie in Groningen heeft afgelopen woensdag een derde verdachte aangehouden van de voetbalrellen aan de Kromme Elleboog. Afgelopen zaterdag gingen Duitse en Groningse hooligans met elkaar op de vuist.

De politie had zondagavond al één verdachte ingerekend, dinsdagavond kwam daar een tweede aanhouding bij. Het is niet bekend of er al Duitse geweldplegers opgepakt zijn.

Bij de rellen sneuvelden enkele terrasstoelen en -tafels. De Duitsers waren naar Groningen gekomen vanwege het oefenduel van FC Groningen tegen Arminia Bielefeld, een dag later.