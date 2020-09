“Depressies gaan ook op de lange termijn ons weerbeeld bepalen”

nieuws

Van stabiel en zonnig nazomer weer is de komende tijd nog geen sprake. In plaats daarvan zullen depressies bij ons het weerbeeld bepalen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het overwegend bewolkt en zo af en toe kan er wat lichte regen vallen”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke zuidenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 14 graden. In de nacht naar dinsdag komt de minimumtemperatuur op 12 graden te liggen en kan er ook dan een spatje regen vallen. Dinsdagochtend is het grijs en soms druilerig. In de middag wordt het droog en breekt de zon nog even door. Het wordt dan 17 graden.”

“Woensdag is het bij 17 graden droog en laat de zon zich zo nu en dan even zien. Donderdag regent het weer maar aan de temperatuur verandert weinig. Ook op de lange termijn zullen depressies ons weerbeeld bepalen. Dit betekent dat het onbestendige weer ook tijdens het komende weekend aan zal houden.