Dennis Borst opent Beachweek Haren met ‘kiezelharde smash’

Foto: Sport050 via Twitter (@Sport050 )

Lycurgus-speler Dennis Borst en wethouder Inge Jongman openden vrijdagochtend de vijfde editie van de Beachweek Haren. Ook dit jaar is het Raadhuisplein voor een week omgetoverd tot een groot beachvolleybalstrand.

De beachweek begint dit jaar met een sportinstuif. Jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar doen vrijdag mee verschillende sport- en beweegactiviteiten. De komende week gaan basis- en middelbare scholen gymlessen volgen op het veld. Ook andere verenigingen zullen hun trainingen naar het beachveld verplaatsen.

De beachweek is onderdeel van de Nationale Sportweek in Groningen. In de rest van de gemeente zijn daarom de hele aankomende week speciale sportactiviteiten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Sport050.

