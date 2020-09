De Suiker presenteert BOOVN – dakterras

nieuws

Foto: Knelis

De Suiker heeft een eigenzinnig dakterras gekregen, genaamd BOOVN. Dat meldt De Suiker Events, de exploitant en het evenementenbureau van De Suiker en het omliggende evenementenplein er omheen.

De Suiker is na de invoering van de corona-regels gaan nadenken over de mogelijkheden die de locatie nog kan bieden. Besloten is, een aantal overkappingen te realiseren, zodat daar het hele jaar door bedrijfsborrels, lezingen, kleine congressen en dergelijke kunnen worden gehouden.

Het terras biedt een fraai uitzicht over de Groninger skyline, richting het oosten naar de Martinitoren en het Forum, naar het westen richting Suikerfabriek. BOOVN, het dakterras, is bij mooi weer nu al geopend van donderdag t/m zondag van 16.00 tot 23.00 uur.