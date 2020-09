D66: kan de gemeente slachtoffers van toeslagenaffaire helpen?

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

De raadsfractie van D66 wil van het college weten of de gemeente slachtoffers van de toeslagenaffaire kan helpen. Dit naar aanleiding van het op handen zijde akkoord tussen de staatssecretaris en de VNG.

Gedupeerden van de toeslagenaffaire met betrekking tot de kinderopvang bij de belastingdienst krijgen compensatie, maar dit kan voor de meeste mensen nog wel een jaar duren. D66-raadslid Koosje van Doesen zegt: “Voor de ouders die diep in de problemen zijn geraakt is dit niet voldoende of duurt het nog te lang.”

Er zijn al gemeenten die deze mensen extra hulp geven, via schuldhulpverlening of door soepeler om te gaan met huurachterstanden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de staatssecretaris hebben over die hulp en de vergoeding daarvoor aan de gemeente een principeakkoord bereikt. D66 wil van het college weten of zij op de hoogte is en om hoeveel gedupeerden het in Groningen gaat. “We horen graag van het college hoe het kan helpen,” zegt Koosje van Doesen.