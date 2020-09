D66 Groningen: “Zorgen over testcapaciteit”

nieuws

Foto: Jacob de Vries

De fractie van D66 in de Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over de coronatestcapaciteit. De afgelopen dagen lopen meerdere ouders maar ook leerkrachten tegen de grenzen aan van de GGD testcapaciteit.

“We krijgen van meerdere ouders te horen dat hun kind verkouden is en dat ze hun kind graag willen laten testen zodat ze weer naar school kunnen”, vertelt raadslid Wieke Paulusma. “Alleen krijgen veel van deze ouders de mededeling dat er pas plek is over enkele dagen of dat ze de provinciegrenzen over moeten. Sommige kinderen gaan hierdoor zelfs een hele week niet naar school.”

“Alles op alles zetten om kinderen en leerkrachten zo kort mogelijk thuis te houden”

Het probleem speelt volgens Paulusma ook bij onderwijzend personeel. Op verschillende scholen zijn leerkrachten verkouden en wachten zij op een test Ondertussen kunnen ze niet voor de klas staan. “Dit moeten we hier niet willen. Voor veel kinderen heeft de lockdown en daarmee het niet naar school kunnen consequenties gehad. Al was het maar omdat ze hun vriendjes niet zagen, maar ook omdat voor sommige kinderen de school juist een veilige plek is. We moeten wat ons betreft alles op alles zetten om kinderen en leerkrachten zo kort mogelijk thuis te houden.”

Minister Slob: “Onderwijzend personeel krijgt geen voorrang”

D66 gaat woensdag vragen stelen aan het college waarbij het de oproep doet om hier dringend mee aan de slag te gaan. Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs liet maandagavond weten dat onderwijzend personeel geen voorrang krijgt voor een coronatest. Slob besloot dit na overleg met collega-ministers.