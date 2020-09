oogochtendshow

Foto: Sebastiaan Scheffer

Cultuurverenigingen in Groningen hebben meer ruimte nodig, vanwege de coronamaatregelen. Ze zijn daarom op zoek naar andere repetitieruimtes.



Er moet meer onderlinge afstand worden gehouden tussen de leden van koren, muziekverenigingen, enz. Hierdoor hebben ze meer ruimte nodig en voldoet de huidige repetitieruimte niet meer. Om hen hiermee te helpen, bemiddeld VRIJDAG Advies tussen verenigingen en eigenaren van panden. Dit doet de provinciale steuninstelling voor de amateurkunst met het project “Ruimte voor cultuur”.

De ruimte moet goed geventileerd kunnen worden en de afmetingen van de ruimte moeten worden doorgegeven bij VRIJDAG. Hierna wordt gekeken welke muziekvereniging, koor, of andere cultuurvereniging in die ruimte past. Iedereen die ruimte beschikbaar heeft, kan zich aanmelden via advies@bijvrijdag.nl .

Paul Mulder van VRIJDAG Advies was donderdagochtend te gast in de OOG Ochtendshow. Beluister het interview terug: