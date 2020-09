Cosun Beet Company in wereldtop qua duurzaamheid

nieuws

Cosun Beet Company, voorheen Suiker Unie, behoort tot de 1 procent duurzaamste bedrijven ter wereld. Dat blijkt uit een beoordeling van EcoVadis.

EcoVadis toetst onafhankelijk de prestaties op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van ongeveer 60 duizend (industriële) ondernemingen, waarvan bijna 500 multinationals. Cosun Beet Company kreeg de hoogste – platina – beoordeling. De toetsing vindt plaats aan de hand van vier thema’s: milieu, arbeidsomstandigheden & mensenrechten, duurzaam inkopen en ethiek, zoals eerlijke handel en een werkende klokkenluidersregeling. Tot nu toe waren er drie beoordelingsniveaus: brons, zilver en goud; dit jaar heeft EcoVadis het niveau platina toegevoegd. Cosun Beet Company had de voorgaande vijf jaar al de gouden status.

Bertram de Crom, manager milieu van Cosum Beet Company, is trots: “We scoren hoog over de gehele breedte in de productieketen. Dit is een beloning voor onze jarenlange inspanningen. Eén van de gesignaleerde verbeterpunten is een uitgebreidere rapportage over onze milieuprestaties.” De Crom verwacht daarmee in 2021 de score van zijn bedrijf te verhogen.