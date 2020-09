Correen Dekker is de nieuwe artistiek en zakelijk leider van Noordwoord

nieuws

Correen Dekker - Foto: Henk Veenstra

Per 1 oktober volgt Correen Dekker Rolien Scheffer op als artistiek en zakelijk leider van Noordwoord. Dat maakte de Groningse literaire organisatie vrijdag bekend.

“Dit is een fantastische kans om mee te helpen de letteren in Noord-Nederland te versterken en Gronings talent te helpen groeien”, aldus Dekker. “Ik ga graag de uitdaging aan om de doelen die Noordwoord zich stelde ook in dit coronatijdperk te behalen.”

Dekker was al eerder betrokken bij Noordwoord. In 2009 was ze de festivalcoördinator van Dichters in de Prinsentuin. Ook dit voorjaar coördineerde ze de alternatieve versie van het poëziefestival.