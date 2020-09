Coronamaatregelen harde klap voor FC Groningen

sport

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

De nieuwe coronamaatregelen zijn een een harde klap voor FC Groningen. Dat schrijft de club op de website. De komende drie weken is publiek niet meer welkom bij FC Groningen.

“Vanaf het begin van het seizoen hebben wij als clubs er alles aan gedaan om publiek op een veilige en verantwoorde manier toegang te verlenen”, aldus directeur Wouter Gudde. “Wij hebben in de voorbereiding op dit seizoen en bij onze eerste thuiswedstrijd tegen PSV laten zien dat we dit op een uitstekende manier kunnen organiseren”.

Gudde baalt van het besluit van het kabinet: “Na alle inspanningen die onze supporters en sponsors al hebben gedaan richting de club, is dit een nieuwe tegenslag. Maar als de overheid dergelijke maatregelen afkondigt, die zoveel impact hebben, dan mogen we er vanuit gaan dat ze de consequenties ervan heel zorgvuldig hebben afgewogen. En natuurlijk begrijpen wij heel goed dat de nationale volksgezondheid voorop staat, maar daarom is de klap voor ons niet minder hard.”

In een verklaring van de gezamenlijke profclubs is minder begrip voor het besluit van het kabinet: “Dit is natuurlijk heel zuur. Te meer daar er geen enkel wetenschappelijk bewijs is tussen de aanwezigheid van publiek in een stadion en de stijging van het aantal corona-gevallen in Nederland. En het voetbal heeft er echt alles aan gedaan en fors geïnvesteerd om een veilige situatie in stadions te creëren. Wij menen ook dat dat heel goed gelukt is en onderzoek wijst dit ook uit. We zijn hiervoor overladen door complimenten door lokale overheden. Desalniettemin kiest Den Haag nu voor deze maatregelen. Dit hebben wij te accepteren. Helaas”.