“Coronamaatregelen brengen studenten en horeca verder in problemen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Groninger Studentenbond, de GSb, vindt dat de nieuwe coronamaatregelen de studenten en de horeca verder in problemen brengen. De bond roept het kabinet op om met steunmaatregelen te komen.

Premier Mark Rutte (VVD) kondigde maandagavond in de strijd tegen het coronavirus nieuwe maatregelen af. Zo mag de horeca de komende drie weken vanaf 21.00 uur geen nieuwe gasten meer toelaten en moeten de etablissementen om 22.00 uur gesloten zijn. “De nieuwe beperkingen zijn nodig om de verspreiding van het virus te voorkomen. Helaas zorgen het er wel voor dat de nu al kwetsbare horeca nog verder in de problemen komt.” zegt voorzitter Marinus Jongman.

Volgens Jongman worden vooral de avond- en nachthoreca hard getroffen. “Horeca-uitbaters die al op het randje zaten zullen nu het het water aan de lippen hebben staan. Nu ze in de avond dicht moeten is de kans groot dat veel jongeren en studenten hun baan of hun inkomen zullen verliezen.” De GSb doet om die reden een oproep aan het kabinet om met serieuze ondersteuning te komen. “Nu is het aan het kabinet om met serieuze steunmaatregelen te komen. En elke euro die studenten niet kunnen verdienen is een extra euro studieschuld.”