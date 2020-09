Coronabesmetting bij verpleeghuis in Ten Boer

nieuws

Een bewoner van verpleeghuis Bloemhof/Lindenhof in Ten Boer is zaterdag positief getest op het coronavirus. Voor het verpleeghuis gelden per direct strengere regels. Dat schrijft Zorggroep Groningen op haar website.

De bewoner die positief getest is zal overgeplaatst worden naar Maartenshof in Groningen. Daar is sinds maart een speciale corona-afdeling waar bewoners die positief getest zijn verzorgd en behandeld worden. Om ervoor te zorgen dat het virus in de Bloemhof/Lindenhof niet verder om zich heen grijpt heeft Zorggroep Groningen voor het gebouw ‘code oranje’ ingesteld. Net als de overheid werkt de zorggroep met kleurcodes waarbij iedere kleur beperkingen met zich mee brengt. Bij oranje mogen er maximaal twee bezoekers bij een bewoner op visite komen, er mag geen eigen eten en drinken worden meegenomen en de gebruikelijke coronamaatregelen moeten in acht worden genomen.

Zorggroep Groningen heeft in de provincie Groningen meerdere verpleeghuizen. Voor Innersdijk, Maartenshof en A.G. Wildervanck geldt code geel.