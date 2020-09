Concert in Martinikerk als muzikaal antwoord op coronapandemie

nieuws

Foto: Capella Groningen

De Martinikerk is op zaterdag 26 september het decor van een bijzonder concert. Het concert is een muzikaal antwoord op de coronapandemie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land in maart van dit jaar kwam vrijwel de volledige cultuursector stil te liggen. Sinds een aantal maanden mogen koren en orkesten weer oefenen en uitvoeren. Voor Clarinets Unlimited, Capella Groningen en Jong Vocaal Groningen was dat aanleiding om de handen ineen te slaan. Besloten werd om een actueel concert te realiseren met een muzikaal antwoord op de pandemie.

“Capella Groningen zal renaissance motetten zingen, waarin de pestheiligen worden aangeroepen de ziekte te stoppen”, schrijft Capella Groningen. “Jong Vocaal Groningen zingt als modern contrast delen uit de indringende compositie van Ned Rorem op het gedicht In Time of Pestilence van Thomas Nashe, over individuele angst voor een naderende dood, die niemand lijkt te sparen.” Clarinets Unlimited brengt werk van hedendaagse Belgische componisten.

Aan het concert zal meegewerkt worden door organist Erwin Wiersinga, die op het beroemde orgel van de Martinikerk Praeludium een werk van Johan Sebastian Bach zal uitvoeren. Om bij het concert aanwezig te zijn moet er gereserveerd en vooruitbetaald worden via dit e-mailadres. Reserveringen kunnen alleen per huishouden gedaan worden.