Commotie om artikel in UKrant: “Drie keer kuchen en we zijn er weer bovenop”

nieuws

foto: André Huitenga

Een artikel dat woensdag op de website van de UKrant werd gepubliceerd kan op flink wat kritiek rekenen op de Twitter. In het artikel schrijft student-redacteur Fay dat studenten na drie keer kuchen wel hersteld zijn van het coronavirus.

Fay schrijft dat ze zich een half jaar lang zo goed mogelijk aan de regels heeft gehouden. Tweeënhalve maand verbleef ze in haar ouderlijk huis omdat haar broertje met corona besmet was. Eenmaal terug in Groningen bleef ze voorzichtig omdat ze anderen, die bijvoorbeeld in de risicogroep vallen, niet in gevaar wilde brengen. “Maar na al deze maanden wil ik ook weer enigszins normaal kunnen leven”, schrijft ze in het artikel. “Het virus vormt voor mij en mijn medestudenten niet echt een gevaar. Drie keer kuchen en een dag in bed en de meeste studenten zijn er weer bovenop. Wij bezetten geen bedden op de IC’s of in het ziekenhuis en ik blijf met klachten braaf thuis, in mijn kamer.”

“Ouderen trekken zich niks aan van de afstandsregels”

Wat Fay steekt is dat premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid de studenten en jongeren verantwoordelijk dragen voor het oplopende aantal besmettingen. “Wij moeten ons steentje bijdragen, vinden ze en dat hebben we ook heel lang gedaan (…) Maar tegelijk zit het me niet lekker. Als ik boodschappen doe in de supermarkt of op de markt en netjes afstand probeer te houden, zijn het vooral de ouderen die zich niks aantrekken van de afstandsregels.” De studente noemt als voorbeeld het registreren in cafés wat studenten braaf doen maar waar ouderen zeggen dat het niet verplicht is en het vervolgens ook niet doen. “Dan denk ik: wij doen dit toch voor jullie? Maar wij worden asociaal neergezet.”

Studenten en jongeren betalen een hoge prijs

Volgens de student-redacteur betalen de studenten nu een erg hoge prijs. “Wij, de jongeren en de studenten, zijn degenen die het land straks uit de crisis moeten helpen. Wij zijn het die straks beginnen met werken in een ingestorte economie. Wij zullen dat moeten oplossen, samen met een klimaatprobleem. Maar zonder pensioen en mét een forse studieschuld.”

“Je slaat de plank helemaal mis”

Het artikel kan op flinke kritiek rekenen. “Deze mindset moet echt flink veranderen”, schrijft Marian. “Gelukkig doen de meeste studenten wél wat noodzakelijk is.” Karla: “Ik haal hier uit: 1. Klagen over de kwaliteit van digitaal onderwijs, 2. Feestjes bezocht waarmee het besmettingsgevaar vergroot wordt, 3. Calimero-gedrag naar anderen die zich ook ongedisciplineerd gedragen. Mag ik dat asociaal en gewoon dom vinden?” Paul: “Wat is belangrijk bij de bestrijding van het coronavirus? We weten het allemaal. En dan toch dit relaas. Deze jongedame mist een goede portie zelfreflectie, denken aan de ander en verantwoordelijkheidsgevoel. Sorry Fay, je slaat de plank helemaal mis.”

Het volledige artikel is hier te lezen.