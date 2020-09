Coach Wuestenenk van Be Quick 1887: “Mijn voorspelling is dat we gaan winnen van HBS”

sport

Foto Andor Heij: Steven Wuestenenk

Voetbalcoach Steven Wuestenenk van het eerste zondagelftal van Be Quick 1887 voorspelt een overwinning in het eerste duel van het seizoen in de Hoofdklasse A tegen HBS.

“Vorig jaar wonnen we thuis met 3-0 van HBS en je zou dus kunnen zeggen dat het een tegenstander is die ons ligt. Ze hebben veel technische spelers, willen voetballen, ze hebben een positieve opvatting en graven zich niet alleen maar in. Het kan wel eens een open en leuke wedstrijd worden voor de toeschouwers en ik hoop natuurlijk dat wij onze eerste thuiswedstrijd winnend af kunnen sluiten”, aldus coach Steven Wuestenenk. Be Quick 1887 moet het tegen HBS stellen zonder spelers Youri ter Arkel en Jur Wardenier, omdat zij geblesseerd zijn.

Doelstelling

Vorig jaar eindigde Be Quick 1887 als twaalfde en zag het dat de competitie ruim voor het einde werd beëindigd door de KNVB vanwege de uitbraak van Covid-19. Wuestenenk noemt zichzelf geen coach die voorafgaand aan het seizoen al een harde doelstelling uitspreekt, maar toch heeft hij in ieder geval ambities om het beter te doen dan vorig jaar. Wuestenenk: “We zijn nu eigenlijk drie jaar aan het bouwen en we worden steeds stabieler en beter en ik denk dat we dit seizoen een goede middenmoter kunnen zijn of misschien wel een verrassing kunnen worden, maar het ligt natuurlijk ook aan de tegenstanders, want ik weet niet hoe die voor de dag gaan komen.”

Wuestenenk vervolgt:

“We willen het beter doen dan de afgelopen twee jaar. Plek twaalf is een veilige plek, onderkant middenmoot en als dat een stabiele of bovenkant middenmoot kan worden dan zou ik daar blij mee zijn. Verder gaan we het echt afwachten, misschien dat ik daar na tien wedstrijden wat meer over kan zeggen.

Nieuwe spelers

Wuestenenk: “Er zijn vier basisspelers vertrokken, daar hebben we een aantal voor teruggehaald en er zijn jongens uit de jeugd doorgestroomd. We hebben jeugdspelers Werner Bouma en Kihami da Costa overgenomen van jong SC Cambuur, dat zijn veelzijdige middenvelders en wonen allebei in Groningen. We hebben spits Martijn van Roeden van PKC’83 en Joris Reiziger van FC Groningen O19 erbij, Twan Nieboer is weer aangeslotenen en we hebben nog een drietal jongens uit onze eigen jeugd door laten stromen.”

De wedstrijd tussen Be Quick 1887 en HBS begint zaterdagavond om half zeven.