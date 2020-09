CNV: “Maak haast met plaatsen van kuchschermen in bussen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er moet haast worden gemaakt met het installeren van kuchschermen in stad- en streekbussen. Dat zegt vakbond CNV maandagavond.

Aanleiding voor de oproep is volgens de vakbond dat steeds meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. “Al in april hebben we gepleit voor het snel plaatsen van plexiglas-schermen”, zegt Sijtze de Bruine van CNV. “Op deze manier kunnen passagiers weer op een normale en veilige manier voorin de bus instappen. De meeste bussen hebben deze schermen echter nog steeds niet terwijl de ov-bedrijven al volop campagnes aan het draaien zijn om meer passagiers in het ov te krijgen. Ik vind dat onbegrijpelijk. Regel nu eerst dat alle chauffeurs een veilige werkplek hebben.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn er afzetlinten en kettingen voorin de bussen geplaatst. Volgens De Bruine is dat een goede tijdelijke noodoplossing om de werkplek van de chauffeur te beschermen. “Maar we wisten vanaf het begin dat dat niet zo kan blijven. Je bent voorin de bus zo vier tot vijf plekken kwijt. Bovendien hebben chauffeurs op deze manier nauwelijks zicht op de passagiers die nu allemaal achterin instappen; het zwartrijden is enorm toegenomen.”

Volgens De Bruine volgt elk vervoersbedrijf zijn eigen traject en duurt het in de meeste gevallen tot november of zelfs december voor er overal schermen geplaatst zijn. “Er is veel te lang gepraat, gekeken en getest. Slechts een deel van de bussen heeft inmiddels kuchschermen, maar het gaat veel te langzaam allemaal. Je maakt mij niet wijs dat er meer dan een half jaar voor nodig is om dit op een veilige manier te regelen.”