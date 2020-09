Clubhuis voor Doven Groningen hoopt op wettelijke erkenning Nederlandse gebarentaal

Leden van de Stichting Clubhuis voor Doven in Groningen zijn blij dat de Tweede Kamer overweegt om de Nederlandse gebarentaal wettelijk te erkennen als officiële taal in Nederland.

Het initiatief voor de wet werd ingediend door de fracties van de Partij van de Arbeid, de SGP en D66. Zij willen dat het gebruik van gebarentaal moet worden erkend en bevorderd, om dit doven en slechthorenden meer bij het maatschappelijk leven te betrekken.

“Ik ben erg blij dat het initiatief er ligt, maar we zijn er nog niet”, vertelt Daan, lid van het Clubhuis. “Ik wil wachten totdat het echt zover is. Er moet nog veel gebeuren, het is nog niet klaar.” Daan hoopt dat de Nederlandse gebarentaal, door de wetswijziging, ook vaker op scholen wordt aangeboden: “Als iedereen de basis kent, dan zou er veel beter met ‘ons’ gecommuniceerd kunnen worden.”

“Een wettelijke erkenning zou ervoor zorgen dat gebarentaal veel meer verspreid wordt en dat er meer aandacht voor ons is”, gaat Leonie verder. “Vorige week moest ik een coronatest doen. Ik appte het 06-nummer, wat bedoeld is voor doven en slechthorenden dat ik een test wilde. Zeggen ze doodleuk dat ik landelijke telefoonnummer moet bellen!”

