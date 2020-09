Clean 4 Green wast je auto bijna zonder water

Auto’s wassen met nauwelijks water, sinds kort kan dit in Groningen. De autowassers van Clean 4 Green gaan je auto te lijf met louter spuitbussen en zachte microvezel doeken.

De auto worden gewassen door mensen die via het re-integratie bedrijf Werkpro aan de slag zijn. Het schoonmaken gebeurt met een methode die in de droge woestijn staten in America al langer toegepast worden. Namelijk met speciaal goedje, waardoor er geen krassen in de lak komen.

Als deze methode veel meer toegepast gaat worden, is dat goed nieuws voor het milieu. Er wordt veel water mee bespaard. Een auto op de normale manier wassen kost ongeveer 300 liter. Clean 4 Green doet het met driekwart liter. Het kost ongeveer dertig minuten zweet, maar dan is je auto ook om door een ringetje te halen.