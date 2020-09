ChristenUnie wil honderden miljoenen investeren in Groningen

nieuws

Foto: Anne Paul Roukema

De ChristenUnie wil honderden miljoenen euro’s investeren in Groningen. “Het is tijd om Groningen terug te betalen”, zegt Gert-Jan Segers van de christelijke partij die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een omvangrijk plan in gaat dienen. Dat zegt de fractievoorzitter in het televisieprogramma EenVandaag.

Volgens Segers is de tijd van praten en mooie beloftes voorbij. Zijn partij wil dat het kabinet op de korte termijn met een herstelplan voor Noord-Nederland komt. Dit moet een mega-injectie worden die de noordelijke regio economisch weer op de kaart moet zetten. De ChristenUnie wil het geld vrijspelen door een beroep te doen op een Europees investeringsfonds, het zogeheten Just Transition Fund. Deze pot met geld is bedoeld door regio’s die economisch schade lijden doordat ze stoppen met het winnen van fossiele energie. Nederland heeft recht op honderden miljoenen euro’s uit dat fonds.

“Het kost geld, maar het levert ook veel op”

“Maak Groningen koploper en voortrekker in de energietransitie, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Hiermee kunnen 16.000 nieuwe banen worden gecreëerd en wordt Groningen de provincie van nieuwe energie”, aldus Segers. Om voor de steun in aanmerking te komen moet Nederland voor iedere euro uit het fonds er zelf een euro bijleggen. Segers vindt dat geen probleem. “Het kost ons zeker geld, maar het levert ook veel extra werkgelegenheid op. Dat is nodig, zeker nu er door het dichtdraaien van de gaskraan zoveel banen in het noorden verloren gaan.”

Mentele gezondheid

De ChristenUnie wil dat het geld behalve in de economie ook naar de mentale gezondheid van de Noorderlingen gaat. “Bij deze versterkingsoperatie gaat het erom dat we naast de mensen blijven staan en aandacht hebben voor wat zij nodig hebben. Dat luisterend oor wordt op dit moment ook geboden door geestelijk verzorgers. Een serieus plan voor geestelijke verzorging is dan ook heel belangrijk.”

Ereschuld

Het plan van Segers gaat besproken worden tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De verwachting is dat het plan op brede steun in de Kamer kan rekenen. “We hebben een ereschuld aan de Groningers. Dit gevoel leeft breed in het parlement en in de coalitie. We hebben als Kamer eerder om een plan gevraagd, ik neem aan dat de rest van de Kamer het hiermee eens is.”