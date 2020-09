Buurtbewoners leggen bloemen op schoolplein voor doodgestoken tiener (19)

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Buurtbewoners en leeftijdsgenootjes hebben vrijdagavond bloemen gelegd op het schoolplein aan de Vaargeul in de Groningse wijk Lewenborg. Op het schoolplein kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een 19-jarige tiener om het leven na een steekpartij.

De bloemen zijn gelegd bij een boom op het plein. Behalve verschillende boeketten bloemen branden er ook kaarsjes. De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag een melding binnen dat er een persoon op het schoolplein aan de Vaargeul zou liggen. Ter plaatse zijn de agenten samen met verpleegkundigen van de Ambulancedienst eerste hulp gaan verlenen. Hun hulp mocht echter niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de gevolgen van een steekwond.

De politie maakte vrijdag aan het einde van de ochtend bekend dat het slachtoffer een 19-jarige man uit Groningen is. In de middag werd bekend dat er drie verdachten zijn aangehouden. Het gaat om twee 17-jarige jongens en een 18-jarige vrouw. Allen zijn afkomstig uit Stad. De verdachten zullen de komende dagen verhoord worden. Over hun motief is nog niets bekend. Mensen die meer informatie hebben over de zaak, en hun verhaal nog niet gedaan hebben bij de politie, kunnen contact opnemen op telefoonnummer 0900 88 44.