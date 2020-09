Burgernet ingezet vanwege vermissing 12-jarige jongen

nieuws

Foto: Andries Oord

De politie is zondagavond op zoek naar een vermiste 12-jarige jongen uit Stad. Een Burgernetactie is op touw gezet om de tiener terug te vinden.

De jongen is voor het laatst gezien in de omgeving van de Berkenlaan. “Het gaat om een licht getinte jongen. Hij heeft zwart steil haar en heeft een klein litteken bij de wenkbrauw. De jongen is 1.60 meter lang en heeft een slank postuur. Tijdens zijn vermissing droeg hij een blauwe Tommy Hilfiger-muts, een lichtblauw Nike-trainingsjasje en een lichtblauwe Nik- trainingsbroek. Daarnaast draagt hij zwarte Nike-handschoenen. Hij is naar alle waarschijnlijkheid vertrokken op een zwarte omafiets met een rekje voorop”, aldus de politie.

Mensen die de jongen gezien hebben, of weten waar hij op dit moment verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

GRONINGEN: GRONINGEN – zondag 20 september 2020 19:48 https://t.co/j8bMfrRhUa — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) September 20, 2020