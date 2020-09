Burgemeesters openen Oktober Kindermaand met spannend verhaal

nieuws

Beeld: Casper Slotboom & Wouter Holsappel

Ondanks de coronacrisis organiseert Erfgoedpartners dit jaar toch ‘Oktober Kindermaand’ in Groningen. De bedoeling van de organisatie is dat kinderen de wereld van kunst en erfgoed ontdekken.

Een groot aantal culturele instellingen presenteert in oktober creatieve en spannende activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Alle zaterdagen en zondagen van die maand worden activiteiten aangeboden.

De Groningse burgemeesters werken ook dit jaar weer mee, door op een school in hun gemeente voor te lezen uit “Een baantje op de borg” van Paulien Andriessen. Dat boek bevat vijf spannende verhalen over de historie van de borg Nienoord. Burgemeester Koen Schuiling leest voor op 5 oktober in CBS De Wieken in Ten Post. Het complete programma is binnenkort te raadplegen via www.kindermaand.nl.