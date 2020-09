Burgemeester stuurt brief naar ondernemers: “Terug naar situatie in april”

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen heeft woensdag een brief naar ondernemers en directies van bedrijven in de gemeente gestuurd. In de brief roept Schuiling bedrijven op om de coronamaatregelen terug te brengen op het niveau van afgelopen voorjaar.

Schuiling schrijft in de brief dat hij trots is op wat er in de eerste maanden van de crisis werd bedacht en opgetuigd. “Mede door uw inventiviteit, gedreven door uw ondernemerslust, werd het winkelend publiek tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen, bij het bezoek aan de bouwmarkten en winkelcentra gewezen op het belang van het naleven van de basisregels. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor.”

De situatie in het land staat er nu echter anders voor. Na een zomer, waarbij de maatregelen verruimd werden, is het nu weer nodig om de teugels aan te trekken. De afgelopen weken is er in Groningen sprake van een forse toename van het aantal besmettingen. “Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om de maatregelen in en rond uw winkels en bedrijfspanden terug te brengen op het niveau van afgelopen voorjaar. Met u wil ik niets liever dan het wegnemen van regelgeving die u het ondernemen bemoeilijkt.” De burgemeester roept op dat het belangrijk is om anderhalve meter afstand te houden, om contactloos te betalen en zoveel mogelijk alleen een winkel in te stappen. “Samen staan we voor de opgave om Groningen gezond en veilig te houden. Ook in het licht van de komende (feest)maanden reken ik op uw inventiviteit en ondernemerszin.”

De brief van de burgemeester is hieronder in zijn volledigheid te lezen:

Geachte directie, beste ondernemer, In de eerste maanden van deze crisis hebben we als samenleving veel initiatieven ontplooid om het naleven van de anderhalve meter in de openbare ruimte, in de zorg, in de horeca, op scholen en in uw onderneming of winkel te kunnen waarborgen. U heeft daar ieder op uw eigen, soms bijzonder creatieve manier invulling aan gegeven. Mede door uw inventiviteit, gedreven door uw ondernemerslust, werd het winkelend publiek tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen, bij het bezoek aan de bouwmarkten en winkelcentra gewezen op het belang van het naleven van de basisregels. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor. Inmiddels staan de zaken er anders voor. Tijdens de zomermaanden waarin een ieder zich mede door de verruiming van de maatregelen kon laven aan het prachtige weer is het naleven van de basisregels verslapt. Begrijpelijk, niets menselijks is ons vreemd, maar wel onwenselijk. De afgelopen weken zien we een forse toename van het aantal besmettingen in onze provincie. De test- en laboratoriumcapaciteit staan ook in onze regio onder druk en de verwachting is dat de druk op de zorg de komende tijd verder zal toenemen. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend om de maatregelen in en rond uw winkels en bedrijfspanden terug te brengen op het niveau van afgelopen voorjaar. Met u wil ik niets liever dan het wegnemen van regelgeving die u het ondernemen bemoeilijkt. Op dit moment kan dat helaas niet. Daarom nog een keer de belangrijkste regels voor klanten:

• winkel zoveel mogelijk alleen

• betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel

• houd 1,5 meter afstand

• volg de aanwijzingen op van de medewerkers Voor zover van toepassing vraag ik u aanvullend na te denken over de invoering van speciale winkeltijden voor (kwetsbare) doelgroepen. Op die manier kunnen tegemoetkomen aan de wens van bijvoorbeeld ouderen om de dagelijkse boodschappen in betrekkelijke rust te kunnen doen. Met zogenoemde “bloktijden” kan in die behoefte worden voorzien. Beste ondernemers, u staat er niet alleen voor. Gemeenten hebben veel contact met ondernemersverenigingen. Daarnaast heeft elke gemeente bedrijfscontactfunctionarissen die u graag ondersteunen als het gaat om het toepassen van maatwerk voor uw onderneming. Daarnaast kan de informatie van de Rijksoverheid uitkomst bieden. In aanvulling op alle goede initiatieven die ook in Groningen al worden genomen ondersteunt het protocol Verantwoord winkelen ondernemers om de regels op een eenduidige manier te communiceren. Samen staan we voor de opgave om Groningen gezond en veilig te houden. Ook in het licht van de komende (feest)maanden reken ik op uw inventiviteit en ondernemerszin. Laten we van Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst net als altijd een feest maken, maar wel binnen de grenzen van wat nu mogelijk is. Met vriendelijke groet, Koen Schuiling