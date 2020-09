Burgemeester Schuiling over sancties Vindicat: “Daar ben ik het niet mee eens”

SP-voorman Jimmy Dijk riep eerder deze week dat hij wilde dat de burgemeester sancties zou opleggen aan studentenvereniging Vindicat, nadat Sikkom meldde dat een groep leden zich niet aan de anderhalve meter afstand-maatregel hield. Burgemeester Koen Schuiling laat weten het daar niet mee eens te zijn.

“Vooropgesteld, dat gedrag kan dus niet en daar moet ook tegen worden opgetreden. Ik heb daar ook een indringend gesprek over gehad met de praeses die mij overigens direct zelf belde om dit te melden. En dat vind ik dus ook het goede gedrag, ” vertelt Schuiling voor de camera’s van OOG TV.

“We doen allemaal ons best. Soms springt iemand uit de band. In dit geval is er ook openheid betracht, maar dit kan natuurlijk niet,” besluit Schuiling.