Burgemeester roept alle inwoners van gemeente op mee te doen aan leefbaarheidsonderzoek

nieuws

In de laatste drie weken van september ontvangen alle volwassen inwoners van de gemeente Groningen een brief van burgemeester Koen Schuiling. Namens de gemeente vraagt hij eenieder deel te nemen aan een tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek.

Ongeveer 200.000 inwoners van 18 jaar en ouder krijgen een oproep om mee te doen. De vragen gaan over de kwaliteit van de directe woonomgeving, maar ook over persoonlijke omstandigheden van de inwoners, bijvoorbeeld over hun gevoel van veiligheid, gezondheid en sociale welzijn. De antwoorden worden anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen op buurtniveau gebruikt. Deelnemers maken kans op één van de 200 sportcheques van Sport050, waarmee ze een keer gratis kunnen zwemmen in de gemeentelijke zwembaden of schaatsen in Kardinge.

De uitkomsten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt bij het maken van beleid en plannen. Het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek), voert het onderzoek uit. Een samenvatting van de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek worden in het voorjaar van 2021 gepubliceerd.