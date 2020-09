Brug in Thesinge gaat anderhalve week dicht voor onderhoud

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De brug tussen de Kerkstraat en de G.N. Schutterlaan in Thesinge is vanaf 14 tot en met 23 september afgesloten. De gemeente gaat de brug in deze periode renoveren.

Het houten wegdek van de brug is verouderd en de draagconstructie sluit niet meer aan bij de huidige verkeersbelasting. Zowel de staalconstructie als het houten rijdek worden daarom vervangen.

Alle werkzaamheden zijn overdag. De brug is in deze periode voor alle verkeer afgesloten. De omleiding (via de Rijksweg en Garmerwolde) wordt met borden aangegeven.