Broodjes als kadootjes voor fietsende forenzen

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Voor de nationale ‘Fiets naar je Werk dag’ werd donderdagochtend een groot aantal fietsers in de provincie verrast met een Gronings broodje. Groningen Bereikbaar bood de presentjes aan om de fietsers te bedanken dat ze voor de fiets hebben gekozen.

De actie vond plaats op het fietspad langs de Groningerweg uit de richting van Zuidwolde en Bedum, een veelgebruikte route voor fietsers richting Groningen. De broodjes verpakt, konden fietsers ze zelf pakken en werd er rekening gehouden met de afstandsmaatregelen.

Sommige fietsers ontvingen bij hun broodje een extra verrassing. Zij kregen een tegoedbon voor bijvoorbeeld een lunch of high tea in de Stad. Dit extra presentje werd hen aangeboden door Groningse ondernemers in het kader van Gastvrij Groningen.