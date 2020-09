Brandweer rukt uit voor brandalarm in eigen kazerne

Dat er overal brand kan ontstaan werd zondagmiddag duidelijk. De Stadse brandweer werd namelijk opgeroepen voor een brandalarm in de eigen kazerne aan de Sontweg.

De melding van het brandalarm kwam rond 17.20 uur binnen. Vanuit de meldkamer in Drachten werd daarop een tankautospuit gealarmeerd. Omdat het om een mogelijke brand in de kazerne ging werden uit voorzorg het merendeel van de brandweervoertuigen naar buiten gereden.

Uit onderzoek bleek al snel dat het om loos alarm ging. Waardoor het openbaar meldsysteem, OMS, in werking trad is nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Brandweer Groningen plaatste een filmpje op haar Twitter-account van het opmerkelijke incident

Ook wij kunnen brand krijgen. Gelukkig was het vanmiddag loos alarm op onze kazerne in #groningen. De brandweerauto's stonden in elk geval veilig buiten. pic.twitter.com/FITzbzM4tc

— Brandweer Groningen (@BRWGroningen) September 20, 2020