Brandweer redt paard uit sloot aan Paddepoelsterweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer heeft zaterdagavond een paard uit een sloot gered aan de Paddepoelsterweg. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 20.10 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop de duikers en een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Een paard is vast komen te zitten in een sloot”, vertelt Wind. “Hoe het dier in de sloot terecht is gekomen is onbekend. De wal is echter te steil waardoor het paard er niet zelfstandig uit kan komen.” Brandweerlieden hebben met vereende krachten een handje geholpen. “Hier hebben ze brandslangen voor gebruikt. Deze werden onder het paard door gehaald waarna men het dier er uit kon trekken.”

Over belangstelling had de brandweer trouwens geen klagen. “In het weiland stonden nog meer paarden. Die vonden het maar wat interessant wat er allemaal gebeurde.” Rond 20.30 uur was de reddingsactie geslaagd. Het paard is ogenschijnlijk niet gewond geraakt.