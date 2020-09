Brand op terrein Montessori Lyceum Groningen snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het terrein van het Montessori Lyceum Groningen aan de Coendersweg in de stad Groningen heeft zondagmiddag enige tijd brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling”, vertelt Ten Cate. “Omstanders vertelden dat de brand ook al een tijdje woedde voor de brandweer arriveerde. De brandweerlieden zetten uiteindelijk één straal hogedruk in. Wat er precies gebrand heeft is onbekend, maar het lijkt op een bank of een bankje.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.