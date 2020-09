Brand in woning Paterswolde snel onder controle

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

In een woning aan de Meerkoetlaan in Paterswolde heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.30 uur binnen waarop een tankautospuit van de blusgroep Eelde ter plaatse werd gestuurd. Volgens de fotograaf was er in de woning rook komen te staan vanwege werkzaamheden op een werkbank. Brandweerlieden hadden de vuurhaard snel onder controle. Omdat er in de woning rook was komen te staan heeft men een ventilator voor de voordeur geplaatst waarmee de rook uit het pand werd verdreven.

Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.