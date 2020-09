Boze nachthoreca wil af van toegangsstop

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Horecaondernemers willen af van de toegangsstop om 01:30 uur op vrijdag- en zaterdagavond. Ze vinden dat ze daardoor te veel inkomsten mislopen.

“Als de avondklok er afgaat heb je doorloop,” zegt Limuel Mulder van café Dorst!?. “Dan heb je het even druk, maar als mensen weggaan krijg je nieuwe mensen ervoor in de plaats. Wij merken een enorm verschil met doordeweeks, als er geen avondklok is. In het weekend lijden wij zeker 70 tot 90% omzetverlies.” Jair Stellingwerf van café Het Feest is het daarmee eens. “Mensen die niet luisteren zitten gedeeltelijk ook bij ons in het café, en die willen we graag naar buiten hebben. Die mensen kunnen wij er dan niet meer uitzetten, want er komen geen mensen voor terug. Dan ben je geneigd om die mensen een waarschuwing te geven en daar wordt de sfeer ook niet beter van.”

Burgemeester Koen Schuiling reageert dat de kans op versoepeling van de maatregelen kleiner is dan de kans op strengere maatregelen. De horecaondernemers zijn daar teleurgesteld in. “Ik ben een beetje gefrustreerd door de reactie van de burgemeester,” zegt Stellingwerf. “Dat hij zegt dat de 01:30 uur maatregel werkt. Naar ons inziens werkt hij helemaal niet.” Hij vindt ook dat er te weinig met de ondernemers wordt gecommuniceerd. “Dit heeft niets met communicatie te maken. Ze gaan wel om tafel met de Koninklijke Horeca Nederland, maar de terugkoppeling is matig. Communicatie komt van twee kanten.”

Oplossingen

Mulder pleit voor crowd control, zoals in de Herestraat. Mensen zouden dan beter afstand van elkaar kunnen houden als ze in de rij moeten wachten. “Maar onze voorstellen worden van tafel geschoven. Ik heb het idee dat het ook vooral geen geld mag kosten om ons te helpen.”

Dat stoort ook Stellingwerf. “In deze enorme crisis telt elke dag. Nu wordt er alweer twee weken iets opgeschoven, terwijl wij vrijdag en zaterdag weer het haasje zijn. De buffer is bijna op, dan kunnen we gewoon sluiten. En met ons nog veel anderen. Dan hebben we straks een mooie studentenstad zonder kroegen, veel plezier ermee.”