Bouwakkoord moet zorgen voor snellere versterking van huizen in Groningen

nieuws

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Peter Spijkerman van Nationaal Coördinator Groningen hebben woensdag het Bouwakkoord ondertekend.

Het Bouwakkoord maakt deel uit van een pakket aan maatregelen die de versterking van gebouwen in Groningen moet versnellen. Minister Ollongren zegt: ”Met dit Bouwakkoord krijgen bewoners meer regie in handen en hebben ze sneller duidelijkheid over de versterking van hun woning. Samen met Bouwend Nederland, de Nationaal Coördinator Groningen en vele andere partijen zetten we hiermee een belangrijke stap om Groningen zo snel mogelijk veilig te maken.“

Peter Spijkerman, directeur van NCG zegt: “met het Bouwakkoord organiseren we bouwkracht om de versterking van gebouwen te kunnen versnellen. Bovendien krijgen bewoners meer keuzevrijheid. De eigenaar kan zelf een aannemer kiezen, kan optreden als de opdrachtgever van de versterking van zijn woning en zit in een vroeg stadium aan tafel met de aannemer.”

Om bouwcapaciteit te organiseren wordt een bouwpool ingericht. Zo wordt inzichtelijk welke bouwbedrijven op welk moment beschikbaar zijn voor welk type opdracht. Alle bouwbedrijven, groot en klein, kunnen zich inschrijven en worden op basis van geschiktheid en capaciteit gekoppeld aan de eigenaar.