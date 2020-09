Bosschages in brand aan Hoornsedijk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen voor een buitenbrand langs de Hoornsedijk. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het gaat om een aantal bosschages die vlam hebben gevat”, vertelt Ten Cate. “Voor de brandweer was het een uitdaging om op de plaats van bestemming te komen. Aanvankelijk reden ze verkeerd, daarna vond men het niet een goede plek om een blussing te starten en op de volgende locatie stonden er paaltjes in de weg. Uiteindelijk heeft men het vuur met één straal hogedruk kunnen blussen. Het vuur was snel onder controle.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.