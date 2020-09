Boek over geschiedenis Nederlands Stripmuseum van stadshistoricus Beno Hofman

nieuws

foto: André Huitenga

Op 2 oktober aanstaande neemt burgemeester Koen Schuiling het boek ‘Stripmuseum te Boek’ van stadshistoricus Beno Hofman in ontvangst in het Forum Groningen. Met hulp van oud-bestuursleden, medewerkers en andere betrokkenen beschrijft Hofman de geschiedenis van Het Nederlands Stripmuseum in de Stad.

Het boek is opgedeeld in drie delen, waarin de jaren van voorbereiding de hoofdmoot vormen. De periode-Libéma en de laatste, zelfstandige jaren de vormen de andere twee delen. Het boek is vormgegeven door oud-medewerker Jan-Willem de Vries.

In 2019 is het museum opgegaan in het Forum aan de Nieuwe Markt in Groningen onder de naam Storyworld, samen met animatie en games.

De Stichting Het Nederlands Stripmuseum blijft zelfstandig bestaan.