Blijdschap bij leerlingen Guyotschool over wettelijke erkenning Nederlandse Gebarentaal

nieuws

Foto: Casper Slotboom

Voor leerlingen van de Guyotschool aan Rijksstraatweg in Haren was dinsdag een heugelijke dag. De Tweede Kamer stemde namelijk voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal in Nederland. Ook krijgen dove of slechthorende Nederlanders het recht op een gebarentolk in de rechtspraak en moet het gebruik van NGT binnen de overheid worden gestimuleerd.

“Dit is een prachtige eerste stap”, vertelt Janne, een leerling van de Guyotschool. “Nu hopen we dat dit beleid wordt doorgetrokken naar andere groepen met een beperking. Daar valt nog een hoop te winnen.”

Het initiatief voor de wet werd ingediend door de fracties van de Partij van de Arbeid, de SGP en D66. Zij willen dat het gebruik van gebarentaal moet worden erkend en bevorderd om doven en slechthorenden meer bij het maatschappelijk leven te betrekken. Zo is crisisberichtgeving vaak niet met tolk, net als omgeroepen informatie zoals treinvertragingen. De NGT erkennen als officiële taal zou de eerste stap moeten zijn naar de verbetering van dit soort punten.

Voor dove mensen is gebarentaal hun moedertaal, zo stellen de initiatiefnemers van de wet. “Zij ontvangen informatie door gebaren, denken vaak met gebaren en het is hun eerste manier om de communiceren”, zo stellen Jelle Kamstra en Safiye Yanar. “De hoop is dat gebarentaal ook op reguliere scholen ook vaker gegeven wordt. Al zou een conducteur maar kunnen gebaren dat de trein nu van spoor 5a gaat. Dat zou al zo veel verschil maken!’