Bizarre zege GRC, GVAV Rapiditas blijft foutloos

Foto Martijn Minnema. GVAV - Peize

GRC boekte in 1F zijn eerste zege door in een krankzinnige slotfase toe te slaan. In 2L bleef GVAV Rapiditas zonder puntverlies, won FC Lewenborg en speelden Helpman en Gruno beide gelijk.

Door Martijn Minnema

Kort voor tijd stond GRC in Roden met 4-2 achter en leek de tweede nederlaag een feit. De Groningers bogen de achterstand in de absolute slotfase echter nog om in een 5-4 zege. In een wedstrijd waarin alle 9 treffers na rust vielen nam GRC 10 minuten na rust de leiding via Yannick van Duyn, via Enrico Wardenier en Robin van der Tuin nam Roden vervolgens de leiding. Na de 2-2 van Robin van Linschoten waren er nog tien minuten te gaan, van der Tuin maakte kort na elkaar de 3-2 (84′) en de 4-2 (86′) voor Roden en de wedstrijd leek beslist. GRC toonde veerkracht en scoorde in de laatste minuut 4-3 via Sanders. In blessuretijd bezorgden Rens Wardenier en Robin van Linschoten GRC zowaar nog de zege.

De wedstrijd van Stadspark ging niet door.

2L

GVAV Rapiditas boekte een eenvoudige 3-1 zege op Peize, na 24 minuten stond het dankzij treffers van Jodi Even Zur en Arco Bartelsman al 2-0 en het sterk spelende GVAV Rap. had voor rust nog verder uit kunnen lopen gezien de vele kansen die het zich creeërde. Na de 3-0 in de 52′ minuut (Even Zur) geloofde GVAV Rap. het wel, tien minuten voor tijd deed Peize nog iets terug.

*FC Lewenborg was thuis met 2-0 te sterk voor Beilen, voor rust scoorde Kremer, na rust besliste Gerds de wedstrijd.

*Helpman pakte in de slotfase dankzij een treffer van Danny Dijkstra nog een punt bij Stadskanaal: 2-2. Voor rust gaf Helpman een 0-1 voorsprong (Hofman) weg en keek het lang tegen 2-1 achterstand aan.

*Gruno bleef bij Nieuw Buinen steken op 0-0.

In 3B speelde Forward thuis met 0-0 gelijk tegen Nieuw Roden, Groninger Boys haalde uit tegen SVZ, 7-3.