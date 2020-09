Binnenstadskerken delen financieel risico met gebruikers met ’50/50-deal’

nieuws

Foto: Capella Groningen

De Binnenstadkerken in Groningen hebben, voor september en een deel van oktober, een zogenaamde ’50/50-deal’ opgezet. Deze deling van het financiële risico voor concerten in de Lutherse kerk, de Nieuwe kerk en in de Martinikerk, moet de culturele sector in de Stad een handje helpen.

“We vonden het niets als het vanwege corona stil zou blijven in de kerken”, zo stelt Jan Haak van Binnenstadskerken Groningen. “In september vallen de stookkosten voor de kerken nog behoorlijk mee en daardoor konden we de ruimtes gratis aanbieden aan ensembles en musici die er maar al te graag concerten in wilden organiseren”

Ook de kaartopbrengst wordt eerlijk verdeeld tussen de Binnenstadskerken en de evenement-organisator. De maatregelen en richtlijnen omtrent het corona-virus worden uiteraard overal in acht genomen.