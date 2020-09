‘Bijna zes op de tien kinderen wordt gepest’

nieuws

Bijna zes op de tien kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar in ons land zijn of worden gepest. Dat blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1.000 kinderen.

Ruim de helft van de ondervraagde kinderen zegt slachtoffer te zijn, of te zijn geweest, van pesten. De aantallen keren dat dit gebeurde loopt uiteen van enkele keren per maand tot meerdere keren per week. In iets meer dan één op de tien gevallen gebeurt of gebeurde het dagelijks. In het onderzoek laten de kinderen weten dat hun leraar of lerares het niet in de gaten heeft. Voorts blijkt dat van de meest gepeste kinderen volwassenen weten dat ze worden gepest. Eén op de vijf kinderen praat er echter met niemand over. Zij denken dat praten niet helpt of dat het daardoor alleen maar erger wordt.

Tessa Kaufman is pestdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zegt dat kinderen die pesten precies weten hoe ze dat moeten aanpakken. Ze doen het op momenten dat de leraar niet kijkt, op plekken waar die niet is of pesten online. Acht op de tien kinderen geeft in de enquête aan dat er meer les moet worden gegeven over het stoppen van pesten. Ruim de helft zegt hulp nodig te hebben om pestgedrag te stoppen. “We zien da er steeds meer tegen gedaan wordt”, zegt Kaufman. “Effectieve anti-pestprogramma’s kunnen al veel helpen. Maar dat betekent niet dat we daar genoegen mee moeten nemen: pesten moet voor iedereen stoppen.”

Maandag begint in Nederland de Week Tegen Pesten.