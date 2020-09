“Bij dodelijk ongeluk in Stadspark geen sprake van strafbaar feit”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij het dodelijk ongeluk op de Concourslaan in het Stadspark zondagochtend is geen sprake van een strafbaar feit. Dat laat de politie Groningen zondagmiddag weten.

Het ongeluk vond plaats rond 07.30 uur. Bij het eenzijdige ongeluk botste een auto op een monument. De auto vloog daarna in de brand. Ondanks de massale inzet van de hulpdiensten kon men niet voorkomen dat de bestuurder om het leven kwam. “Uit het onderzoek dat we na het ongeluk gestart zijn, zijn geen indicaties geconstateerd voor een strafbaar feit”, laat een politiewoordvoerder weten. “Ook hebben we niet geconstateerd dat er andere personen bij het ongeluk betrokken zijn geweest. Het lichaam van het slachtoffer is vrijgegeven aan de nabestaanden.”

Het monument waar de auto tegen op is gebotst is zwaar beschadigd geraakt. “Het hek om het monument heen is helemaal kapot, de planten zijn weg, meerdere stenen zijn kapot en het beeld heeft flinke brandplekken opgelopen.” Het gaat om het Scholtenmonument. Een gedenkteken ter nagedachtenis aan Jan Evert Scholten die leefde van 1849 naar 1918. Scholten was maatschappelijk erg actief. Hij was de oprichter van het theater de Grunneger Sproak. Ook was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Stadspark dat bedoeld was als een gebied dat mogelijkheden bood tot sport en ontspanning voor de Groninger bevolking. Samen met architect J.A. Mulock Houwer tekende hij voor de totstandkoming van het park.

