Bier drinken voor de wetenschap bij de Rijksuniversiteit Groningen

Psycholoog Marije aan het Rot van de Rijksuniversiteit Groningen gaat uitzoeken of mensen echt socialer worden van bier drinken. Daarvoor kreeg ze vijfduizend euro van het Kennisinstituut Bier.



Volgens Aan het Rot is er tot nu toe vooral experimenteel onderzoek gedaan naar de effecten van sterke drank op gedrag, en weinig naar de effecten van bier. “Ik wil specifiek kijken naar empathie omdat mensen vaak denken dat ze socialer worden na het drinken van alcohol, terwijl dat misschien niet echt zo is”, vertelt Aan Het Rot op de website van de universiteit.

De vijfduizend euro gaat volgens Aan Het Rot niet helemaal op aan gerstenat: “Ik heb berekend dat we hieraan hooguit 10% van het bedrag uitgeven aan bier. Het merendeel gaat naar een deelnemersvergoeding. Ik wil graag alle deelnemers een kleine financiële vergoeding geven voor de tijd die ze met het onderzoek kwijt gaan zijn.

“Het bier drinken en de metingen duren niet lang, maar het is uiteraard niet verantwoord om deelnemers daarna meteen naar huis te laten gaan”, gaat Aan het Rot verder. “Dus blijven ze in het lab tot hun alcoholpromillage weer onder de wettelijke verkeerslimiet zit. Om dit te kunnen meten schaf ik ook een ademtester aan. En zwangerschapstesten, want vanuit ethisch oogpunt wil ik zeker weten dat ik alleen vrouwen die niet zwanger zijn alcohol geef.”

Het onderzoek wordt onderdeel van een promotieonderzoek van Isabelle Bulai over de effecten van alcoholgebruik op het begrijpen van sociale situaties en andere mensen.