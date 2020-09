Bezoekers ZINN-locaties moeten vanaf dinsdag mondkapje dragen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bezoekers van ZINN-locaties moeten vanaf dinsdag een mondkapje dragen. Medewerkers van de thuiszorgorganisatie worden verplicht chirurgische mondkapjes te dragen. Dat schrijft de organisatie op haar website.

Het dragen van de mondkapjes geldt voor alle medewerkers. Tijdens zorgmomenten moeten er bovendien handschoenen gedragen worden. Bezoekers die op visite komen moeten vanaf begin tot eind een mondkapje dragen. Hierbij gaat het om een eigen meegebracht mondmasker. Dit mondkapje moet ook in de woning van degene die men bezoekt gedragen worden. “Dit voelt misschien ongemakkelijk, maar het is op dit moment echt noodzakelijk. Het zijn roerige tijden. Alleen met uw medewerking en betrokkenheid komen we er doorheen”, schrijft ZINN op haar website.

ZINN neemt de maatregel om de risico’s op besmettingen verder te minimaliseren. De organisatie geeft verder aan dat er in de afgelopen periode verschillende medewerkers positief getest zijn op corona. Iedere keer lukte het om deze gevallen te isoleren.