Bewoonster komt bekneld te zitten in eigen woning

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten zondagmiddag in actie komen in een woning aan de Van Iddekingeweg waar een bewoonster bekneld was komen te zitten. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 12.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de politie en een ambulance werd ook de brandweer ter plaatse gestuurd. “Het ging om een ongeluk in de woning”, vertelt Lameris. “De bewoonster was in een ruimte komen te vallen en vervolgens bekneld komen te zitten. Brandweerlieden hebben de vrouw bevrijd en vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel.”

Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd, daarna is deze met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend.