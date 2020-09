Bewoners en medewerkers Icare moeten mondkapje dragen

nieuws

De locatie van Icare aan de Kerklaan in Haren. Foto: google maps

Bewoners en medewerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen die aangesloten zijn bij Icare moeten vanaf zaterdag verplicht een mondkapje dragen.

De maatregel is genomen vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in het land. Volgens de organisatie gaat het om een preventieve maatregel. “We hebben hiervoor gekozen omdat wij te allen tijde willen voorkomen dat de verpleeghuizen weer op slot moeten”, laat een woordvoerder aan RTV Drenthe weten. De maatregel geldt ook voor de thuiszorgafdeling van de zorginstelling.

Icare is actief in de provincies Drenthe, Gelderland, Flevoland en Overijssel. In Groningen heeft het vestigingen aan de Queridolaan in Stad en aan de Kerklaan in Haren.