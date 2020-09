Bewoner lichtgewond bij woningbrand Vinkhuizen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een appartement in de Fortuna-woontoren aan de Siersteenlaan in de Groningse wijk Vinkhuizen heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is een bewoner lichtgewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het ging om een vergeten pannetje op het vuur”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “We hadden de brand snel onder controle. Wel heeft de bewoner wat rook binnengekregen. Een verpleegkundige van de ambulancedienst heeft naar deze persoon gekeken.”

Stichting Salvage komt ter plaatse voor de schadeafdeling. “Ondanks dat de brand snel meester was kun je je voorstellen dat rook en roet in korte tijd voor flink wat overlast en schade kan zorgen.” Volgens incidentfotografen werd een deel van de woontoren korte tijd ontruimd.