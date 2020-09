Bestuurslid PKC’83 woedend over door laten gaan amateurcompetities

sport

Robert Groninger.

Bestuurslid Robert Groninger van PKC’83 heeft woedend gereageerd op het besluit van de KNVB om de voetbalcompetities in het amateurvoetbal zonder publiek door te laten gaan.

Maandag besloot het kabinet dat toeschouwers de komende drie weken niet meer welkom is bij alle sportwedstrijden om het coronavirus in te dammen. PKC’83 stelde voor, net als enige andere clubs, om de competitie die periode stil te leggen en in juni uit te spelen. De KNVB ging hier niet in mee.

“Ik vind het onbehoorlijk gedrag”, aldus Groninger. “Het is KNVB maffia. Ze willen gewoon geld zien. Het is in hun belang dat de competitie door gaat. Zo kunnen ze contributie innen. Ze willen ook helemaal niet dat en in juni doorgespeeld wordt, want die KNVB bobo’s willen dan naar het EK voetbal kijken”.

PKC’83 verwacht geldproblemen: “De clubs moeten zich maar financieel zien te redden van de KNVB. En van het steunpakket van zes miljoen euro van de KNVB hebben wij en veel andere clubs ook nog niks gezien”.

Groninger heeft meer noten op zijn zang voor de KNVB omdat ouders de sportparken ook niet op mogen bij trainingen en wedstrijden: “Die kinderen tussen de vijf en de zeven. Die worden nu door hun ouders bij de ingang van een sportcomplex afgezet en moeten zich dan maar zien te redden”, foetert Groninger. “Ik vind dat echt asociaal”.