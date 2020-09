Bestuurder om het leven gekomen bij verkeersongeluk in Stadspark

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op de Concourslaan in het Stadspark is zondagochtend de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 07.30 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt een politiewoordvoerder. “Een auto is bij het ongeluk tegen een monument aangereden en is vervolgens in brand gevlogen. De bestuurder van het voertuig heeft de aanrijding niet overleefd. Er waren geen andere inzittenden in het voertuig. We doen onderzoek naar de toedracht van het incident.”

Incidentfotograaf Mike Weening vertelt dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Behalve verschillende brandweerwagens, de politie en een ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, ter plaatse. Hun hulp mocht echter niet baten.

Noot: Foto’s van het ongeluk volgen later op de dag. De politie heeft aangegeven dat de familie van het slachtoffer nog niet is ingelicht.