België zet Groningen op ‘code rood’

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

België heeft de provincie Groningen ‘code rood’ gegeven vanwege het oplopende aantal coronagevallen in onze provincie. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Behalve Groningen krijgen ook Noord-Brabant, Gelderland en Flevoland deze kleur. Het wordt de Belgen ten zeerste afgeraden om naar deze gebieden te reizen. Wie wel twee dagen of langer in deze gebieden heeft verbleven moet bij terugkomst in België een coronatest ondergaan en moet uit voorzorg in quarantaine.

Eerder kregen Noord- en Zuid-Holland en Utrecht al ‘code rood’. De rest van de Nederlandse provincies heeft de oranje kleur.