Bedrijven mijden Groningen bij bouw mega-distributiecentra

Foto: FaceMePLS via Flickr ((CC BY 2.0)

Terwijl in de rest van Nederland de bouw van XXL-distributiecentra sterk stijgt (98 in de laatste zes jaar), blijven Groningen en Drenthe de enige provincies waar deze reuzen van meer dan 40.000 m2 zich nog niet hebben gevestigd.

Volgens onderzoekers van het Nederlandse adviesbureau Buck Consultants International en het Duitse Bulwiengesa zijn beschikbare grond en de aanwezigheid van voldoende arbeidskrachten de voornaamste criteria voor de vestiging van een dergelijk distributiecentrum.

Leveren aan consumenten is de voornaamste reden van de grote groei in het aantal grote distributiecentra. Verkopen via internet zijn de voornaamste aanjager daarvan.